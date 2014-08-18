В Україні знизився оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-липні 2014 року знизився на 1% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) – до 495,218 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено в Київській області - на 4,8%, до 22,572 млрд грн, у Кіровоградській області - на 4,6%, до 9,441 млрд грн, Дніпропетровській області - на 3,7%, до 42,771 млрд грн, а також у Чернівецькій та Закарпатській областях - на 3,6% і 3,4% до 7,673 млрд грн і 10,745 млрд грн відповідно.

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Оборот роздрібної торгівлі у Києві в січні-липні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 1,3% - до 67,983 млрд грн. Крім столиці, зниження роздрібного товарообігу в Україні за звітний період спостерігалося лише в Луганській (на 19,6% до 19,037 млрд грн), Донецькій (на 12,2% до 45,891 млрд грн), Волинській (на 5% до 10,659 млрд грн) та Миколаївської (на 3,7% до 13,108 млрд грн) областях.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2014 року зріс на 0,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 417,572 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% в порівнянні з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.