Остаточний варіант податкової реформи буде готовий до кінця серпня

Остаточний варіант податкової реформи буде обговорено на рівні експертів до кінця поточного тижня, а до кінця серпня - представлено на розгляд уряду, заявив у ході брифінгу в Міністерстві фінансів заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін.

«Остаточний текст буде обговорено із залученням експертів до кінця тижня. А остаточний варіант реформи буде подано на розгляд Кабінету міністрів до кінця серпня», - сказав Фудашкін.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив на суд громадськості урядовий варіант податкової реформи і заявив, що закон про економічне зростання України, який передбачає введення в Україні податкової реформи, повинен бути прийнятий у парламенті вже у вересні поточного року.

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За пропозицією уряду кількість податків має бути скорочена з 22 до 9, а до місцевих бюджетів буде переведено податок на нерухомість і єдиний податок, включаючи фіксований сільськогосподарський податок.

Також Кабінет міністрів у рамках податкової реформи має намір істотно скоротити податкове навантаження на фонд заробітної плати, запровадити диференціальну систему оподаткування доходів громадян, а також реформувати систему обліку прибутку та нарахування податку на прибуток.