Остаточний варіант податкової реформи буде готовий до кінця серпня
Експерти обговорять остаточний варіант податкової реформи до кінця тижня.
Остаточний варіант податкової реформи буде обговорено на рівні експертів до кінця поточного тижня, а до кінця серпня - представлено на розгляд уряду, заявив у ході брифінгу в Міністерстві фінансів заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін.
«Остаточний текст буде обговорено із залученням експертів до кінця тижня. А остаточний варіант реформи буде подано на розгляд Кабінету міністрів до кінця серпня», - сказав Фудашкін.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив на суд громадськості урядовий варіант податкової реформи і заявив, що закон про економічне зростання України, який передбачає введення в Україні податкової реформи, повинен бути прийнятий у парламенті вже у вересні поточного року.
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За пропозицією уряду кількість податків має бути скорочена з 22 до 9, а до місцевих бюджетів буде переведено податок на нерухомість і єдиний податок, включаючи фіксований сільськогосподарський податок.
Також Кабінет міністрів у рамках податкової реформи має намір істотно скоротити податкове навантаження на фонд заробітної плати, запровадити диференціальну систему оподаткування доходів громадян, а також реформувати систему обліку прибутку та нарахування податку на прибуток.