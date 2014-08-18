Порошенка закликають ветувати закон про вільну економічну зону в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію в ході прес-конференції у понеділок висловив голова правління «Майдану закордонних справ» Богдан Яременко.

«Ми закликаємо президента ветувати цей закон», - сказав він.

За його словами, підписання цього закону де-юре і де-факто виведе півострів за межі території України і «легалізує» місцеві органи влади, а всі підприємства і громадяни України, що знаходяться в Криму, одержать статус нерезидентів країни.

Яременко зазначив, що законом передбачається введення понять «імпорт» і «експорт» між окупованим Кримом і рештою території України, поширення на ці операції «зовнішньоекономічних договорів», а також офіційне запровадження митного, прикордонного та інших видів контролю, властивого для державного кордону.

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Присутній на прес-конференції голова наглядової ради «Майдану закордонних справ» Андрій Клименко повідомив, що цей закон орієнтований на великі українські бізнес-структури, які після підписання документа дістануть можливість узаконити свою діяльність на території Криму.

«Ми переконалися в тому, що чиновники які його (законопроект - УНІАН) лобіювали, керувалися тим, що в Криму знаходиться дуже багато активів, які належать великим українським системним бізнес-структурам», - сказав він.

Разом з тим, за словами голови Центру громадянської освіти «Альменда» Ольги Скрипник, цей закон створить умови для «безумовного змушування кримчан приймати громадянство Росії». Також, на її думку, підписання цього закону приведе до дискримінації жителів Криму.

«По суті, ці люди, які залишилися в Криму, попросту викреслюються з громадян України. Крім того, всім кримчанам, які мають місце реєстрації в Криму, заборонено користуватися послугами українських банків і взагалі будь-яких комерційних установ», - сказала Скрипник.

Вона також додала, що, згідно із законом, навіть після закінчення окупації зберігається ВЕЗ, отже, навіть після повернення Криму до української юрисдикції громадяни півострова залишаться нерезидентами України.

На думку експертів, на сьогодні закон про ВЕЗ Криму необхідне ветувати, а ті його положення, які є «прийнятними», прийняти як доповнення до чинного закону про тимчасово окуповану територію України.

«Ми вважаємо, що кожну з багатьох ситуацій, які там виникають з правами людини, громадянством, нерухомістю, бізнесом, валютними операціями тощо потрібно окремо осмислювати і у міру її осмислення вносити доповнення і зміни до базового закону про окуповані території, який вже прийнятий», - зазначив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Верховна Рада України прийняла в цілому закон про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

ВЕЗ Криму вводиться в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з документом, на території вільної економічної зони Криму діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, зокрема особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового і митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої і зовнішньої міграції фізичних осіб. В межах вільної економічної зони Криму створюється вільна митна зона.

ВЕЗ Криму вводиться на 10 повних календарних років, починаючи з дати набуття цим законом чинності.