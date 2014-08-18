Долар на закритті міжбанку не змінився - 13,20 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару СШАвідкрилися котируваннями 13,0000/13,2000, до 12:00 ціни знизилися 13,0000/13,1500. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,1000/13,2000.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3604/0,3664, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3605/0,3650. До закриття торгів ціни трохи зросли 0,3617/0,3663.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3380/1,3398. Ринок євро-гривні відкрився наступними котируваннями - 17,3972/17,6689, до 12:00 звузився спред 17,3985/17,6033.

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До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до позначки 17,5363/17,6742.