Обсяги торгівлі між ЄС та Росією скоротилися на 13,1 млрд євро

Торгівля між Європейським Союзом і Росією скоротилася на 13,1 млрд євро в першому півріччі 2014 року, згідно з оцінками, опублікованими сьогодні Євростатом, пише Європейська правда з посиланням на European Voice.

Загальний обсяг експорту з ЄС у Росію скоротився на 12% порівняно з аналогічним періодом 2013 року, від 49,6 млрд до 43,6 млрд євро. Імпорт з Росії до ЄС впав на 8%, або 7,1 млрд євро.

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ЄС імпортує майже вдвічі більше від Росії, як і експортує.

Основною статтею експорту ЄС в Росію є машини і транспортне устаткування, хімікати, медикаменти та продукти сільського господарства. Основними статтями російського експорту в ЄС - нафта і газ.

На торгівлю між двома сторонами вплинула напруженість у відносинах, що випливають з дій Росії на сході України, а також анексія Криму, пише видання.