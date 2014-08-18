Меркель виступає за продовження санкцій проти Росії



Як пише "Німецька хвиля" з посиланням на AFP, про це Меркель заявила у понеділок, 18 серпня, перебуваючи з візитом у латвійській столиці.

"Небажано сидіти на місці та дозволяти ситуації загостритися", - наводить її слова інформагенція. Із цією заявою канцлер ФРН виступила після переговорів із прем'єром Латвії Лаймдотою Страуюмою.

Зазначається, що на порядку денному Меркель під час візиту до Риги було обговорення конфлікту на сході України, питання безпеки та наслідків заборони з боку Москви імпорту європейської аграрної продукції. Увечері запланована зустріч Меркель із представниками ділових кіл Німеччини та Латвії.

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Країни-члени НАТО у східній Європі побоюються воєнного вторгнення Росії з огляду на події у Криму та кризу в Україні. Політики вищого рангу Естонії, Латвії та Литви останнім часом неодноразово висловлювалися за постійну дислокацію військ НАТО на своїй території. Північноатлантичний альянс не виключає подальшого посилення своєї військової присутності у східній Європі, пише Німецька хвиля. Із міркувань безпеки Латвія вирішила збільшити свій оборонний бюджет до 2020 року удвічі - до двох відсотків ВВП.