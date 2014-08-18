«Дельта Банк» купує «Універсал Банк»

«Дельта Банк», що входить до групи найбільших за активами, купує дочірню структуру грецької фінансової групи Eurobank в Україні, «Універсал Банк».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Дельта Банку».

«Угода відбулася, подробиці будуть відомі пізніше», - повідомили в прес-службі.

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За інформацією на сайті Eurobank, 14 серпня підписано договір купівлі-продажу дочірнього банку в Україні «Універсал Банк» та передачу його активів «Дельта Банку».

Як повідомляється, сума операції складе 95 млн євро, і її завершення очікується до кінця 2014 року після отримання всіх необхідних дозвільних документів.

Також повідомляється, що фінансовим радником в угоді виступив VTB Capital, юридичною - Baker & McKenzie - CIS.

Eurobank оцінює негативний результат від операції приблизно в 5 базисних пунктів від свого капіталу першого рівня, який на кінець першого кварталу становив 6,7 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року група Eurobank повідомила про плановане злиття з групою NBG (Національний банк Греції), однак у квітні операція була припинена до моменту докапіталізації обох банків.

Дочірнім банком групи Eurobank в Україні є «Універсал-банк», який на момент планування злиття повідомляв, що це не вплине на його роботу, і він не має наміру скорочувати свою присутність в Україні.

«Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 4,395 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2012 року збиток становив 272,600 млн грн.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.