Євросоюз може виділити додаткову фіндопомогу жителям зони АТО і переселенцям

Про це заявив в ході зустрічі з віце-прем'єром Володимиром Гройсманом директор Генерального директорату з гуманітарних питань та цивільного захисту (структурна частина Єврокомісії) Жан-Луї де Броувер, якого цитує прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

За його словами, розглядається можливість виділення додаткової фінансової допомоги.

"Мої колеги працюють над тим, щоб раніше виділені ЄС гроші швидше надійшли в Україну. Але на початку вересня, можливо, буде прийнято рішення про виділення додаткової фінансової допомоги", - зазначив Броувер.

"Ці кошти ми плануємо спрямувати на поліпшення умов проживання та переселенців, і людей, що проживають на звільнених територіях. Розглядається і можливість надання допомоги у вигляді наметів, приладів обігріву, будівельних матеріалів та інших предметів першої необхідності", - зазначив представник Єврокомісії.

Читайте такожНімеччина може виділити Україні додатково 45 мільйонів євро

ЄС уже направив своїх експертів з досвідом роботи у сферах вирішення питань переселенців та відбудови інфраструктури зруйнованих населених пунктів для підготовки спільного плану дій. Єврокомісія також уже прийняла рішення направити на потреби Сходу і переселенців 2,5 мільйони євро.

У свою чергу, Гройсман поінформував де Броувера, що Уряд створив два державних агентства, одне з яких опікуватиметься питаннями внутрішньо переміщених осіб, друге – питання відбудови Донбасу. Зараз вирішується питання їх кадрового забезпечення.

Планується, що навколо вирішення проблем внутрішньо переміщених в межах країни осіб та відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів східних регіонів України об’єднають свої зусилля також країни-члени ЄС та інші донори.