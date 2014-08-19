Росія дедалі менше бере кредитів у західних банках

Російський бізнес напередодні літніх банківських санкцій Заходу різко скоротив обсяг запозичень в Європі і США, пишуть «Известия». Так, за останніми даними Центробанку, сальдо за зовнішніми запозиченнями (різниця між залученими і погашеними засобами російських компаній, за винятком банків, та населення) в США скоротилася з $139 млн в I кварталі 2013 року до $44 млн в I кварталі 2014 року.

Показники за позиками в країнах Європи, які були традиційними ринками капіталу для вітчизняних компаній, що стрімко скорочуються - в десятки разів, сальдо низки європейських країн стало негативним. Компанії вже на початку року почали шукати нові джерела запозичень. Вибір, головним чином, упав на Китай - там російський бізнес в I кварталі 2014 року залучив $13,16 млрд проти $32 млн за аналогічний період минулого року. Основними позичальниками в Китаї стали «Роснефть», «Газпром», на них припадає близько 90% вказаної суми.

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Запозичення в країнах, традиційно кредитували російський бізнес, скорочуються. Наприклад, сальдо за запозиченнями в Нідерландах в I кварталі 2013 року сягала $11,2 млрд, а в цьому році цей показник має від'ємне значення (мінус $1,3 млрд). Негативне сальдо у I кварталі 2014 року спостерігається і за запозиченнями у Великобританії (мінус $4,6 млрд проти плюс $10,8 млрд в січні - березні 2013 року). Щодо Ірландії та ж картина (сальдо в I кварталі 2014 року - мінус $1,4 млрд, у аналогічному періоді минулого року позитивне сальдо досягало $10 млрд). За запозиченнями в Швейцарії сальдо змінив полярність - з $173 млн до мінус $2 млн, в Канаді - з $147 млн до мінус $23 млн.