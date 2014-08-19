Нацбанк підвищив ставку одноденного рефінансування до 17,5%

Національний банк України з 19 серпня підвищив ставку рефінансування за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами до 17,5% з 15% річних, повідомляється на сайті регулятора.

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Одночасно регулятор підвищив ставку залучення ресурсів у банків під депозитні сертифікати овернайт також на 2,5 п.п. до 7,5% з 5% річних.

Нагадаємо, що місяцем раніше регулятор знизив ставки рефінансування і залучення ресурсів під депозитні сертифікати на 3 і 2,5 п.п, до 15% і 5% з 17,5% і 7,5%, відповідно.

Також НБУ на 0,5 п.п. підвищив ставки залучення ресурсів під депозитні сертифікати на 7, 14, 30 і 45 днів - до 9,5%, 10%, 10,5% і 11,5%, відповідно, тоді як ставка на 85 днів залишається на рівні 12% річних.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол., таким чином відновивши історичний мінімум за останні 4 місяці.

Нацбанк у серпні після 3-місячної перерви чотири рази виходив на валютний ринок з невеликими за обсягом інтервенціями за курсом у межах середньоринкового, аби згладити зайву волатильність на ринку. Проведення масштабніших інтервенцій неможливе, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче за рівень, передбачений програмою з МВФ, і зриву фінансування Фонду.

За словами керівника НБУ Валерії Гонтарєвої, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, аби заспокоїти валютний ринок, і в разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання, але поки що намагається стабілізувати валютний ринок винятково ринковими методами, одним з яких є регулювання ліквідності банківської системи через операції рефінансування і залучення ресурсів під депозитні сертифікати.