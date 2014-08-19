Долар на відкритті міжбанку піднявся до 13,30 гривень

У вівторок, 19 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні 13,0000/13,3000 грн/дол. проти 13,1000/13,2000 грн/дол. на закриття вчорашніх торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні до євро до відкриття торгів встановилися на рівні 17,3608/17,7655 грн/євро проти 17,5363/17,6742 грн/євро на закриття вчорашніх торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3355/1,3357 (понеділок - 1,3382/1,3384).

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До російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3595/0,3682 грн/рубль проти 0,3617/0,3663 грн/рубль на закриття вчорашніх торгів.