Кабмін сподівається, що гроші МВФ стабілізують курс гривні

Уряд України сподівається, що 29 серпня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалить позитивне рішення щодо виділення Україні другого траншу кредиту в рамках дворічної програми кредитування української економіки, і це дозволить стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході робочої поїздки до Черкаської області заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Якщо в країні така ситуація – скажіть, як затягнути сюди хоча б одного інвестора? Ми затягуємо сюди мільярди доларів Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Сподіваємося в подальшому на виділення коштів (в рамках кредитування МВФ – УНІАН) 29 серпня», - сказав Яценюк.

При цьому прем’єр зазначив, що уряд робить все для того, щоб в країні була стабільність.

«Таких умов, які ми маємо зараз, ми не мали за всю історію. Мені незручно коментувати питання валютного курсу, бо це питання НБУ. У кожного своя парафія. Але ми очікуємо рішення МВФ», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол., таким чином відновивши історичний мінімум за останні 4 місяці.

Нацбанк у серпні після 3-місячної перерви чотири рази виходив на валютний ринок з невеликими за обсягом інтервенціями за курсом у межах середньоринкового, аби згладити зайву волатильність на ринку. Проведення масштабніших інтервенцій неможливе, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче за рівень, передбачений програмою з МВФ, і зриву фінансування Фонду.

За словами керівника НБУ Валерії Гонтарєвої, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, аби заспокоїти валютний ринок, і в разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання, але поки що намагається стабілізувати валютний ринок винятково ринковими методами, одним з яких є регулювання ліквідності банківської системи через операції рефінансування і залучення ресурсів під депозитні сертифікати.

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Довідка УНІАН. Наприкінці квітня поточного року рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування України в обсязі 17 млрд дол. Перший транш кредитної програми в обсязі 3,2 млрд дол. Україна одержала вже на початку травня поточного року. З 24 червня по 18 липня в Україні працювала оцінна місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного стану України, а також ефект реформ, що проводяться урядом України.