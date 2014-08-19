Кабмін сподівається, що гроші МВФ стабілізують курс гривні
Уряд сподівається, що курс гривні буде стабілізовано завдяки позитивному рішенню МВФ щодо виділення Україні другого траншу кредиту.
Уряд України сподівається, що 29 серпня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалить позитивне рішення щодо виділення Україні другого траншу кредиту в рамках дворічної програми кредитування української економіки, і це дозволить стабілізувати ситуацію на валютному ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході робочої поїздки до Черкаської області заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Якщо в країні така ситуація – скажіть, як затягнути сюди хоча б одного інвестора? Ми затягуємо сюди мільярди доларів Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Сподіваємося в подальшому на виділення коштів (в рамках кредитування МВФ – УНІАН) 29 серпня», - сказав Яценюк.
При цьому прем’єр зазначив, що уряд робить все для того, щоб в країні була стабільність.
«Таких умов, які ми маємо зараз, ми не мали за всю історію. Мені незручно коментувати питання валютного курсу, бо це питання НБУ. У кожного своя парафія. Але ми очікуємо рішення МВФ», - сказав Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол., таким чином відновивши історичний мінімум за останні 4 місяці.
Нацбанк у серпні після 3-місячної перерви чотири рази виходив на валютний ринок з невеликими за обсягом інтервенціями за курсом у межах середньоринкового, аби згладити зайву волатильність на ринку. Проведення масштабніших інтервенцій неможливе, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче за рівень, передбачений програмою з МВФ, і зриву фінансування Фонду.
За словами керівника НБУ Валерії Гонтарєвої, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, аби заспокоїти валютний ринок, і в разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання, але поки що намагається стабілізувати валютний ринок винятково ринковими методами, одним з яких є регулювання ліквідності банківської системи через операції рефінансування і залучення ресурсів під депозитні сертифікати.
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Довідка УНІАН. Наприкінці квітня поточного року рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування України в обсязі 17 млрд дол. Перший транш кредитної програми в обсязі 3,2 млрд дол. Україна одержала вже на початку травня поточного року. З 24 червня по 18 липня в Україні працювала оцінна місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного стану України, а також ефект реформ, що проводяться урядом України.