Збитки від бойових дій на сході України можуть скласти $8 млрд - Яценюк

Збитки від бойових дій, що наразі тривають на сході України, можуть сягнути 8 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході робочої поїздки до Черкаської області.

«Ми говорили про те, що Україні потрібно 8 млрд грн (на відновлення інфраструктури сходу – УНІАН), але як би не вийшло так, що потрібно буде 8 млрд дол. Іде цільова атака на країну, вбивають людей», - сказав глава уряду.