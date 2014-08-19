Збитки від бойових дій на сході України можуть скласти $8 млрд - Яценюк
13:28, 19 серпня 2014Фінанси
0
"Йде цілеспрямована атака на країну, вбивають людей", - прем’єр-міністр
Збитки від бойових дій на сході України можуть скласти $8 млрд / REUTERS
Збитки від бойових дій, що наразі тривають на сході України, можуть сягнути 8 млрд дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході робочої поїздки до Черкаської області.
«Ми говорили про те, що Україні потрібно 8 млрд грн (на відновлення інфраструктури сходу – УНІАН), але як би не вийшло так, що потрібно буде 8 млрд дол. Іде цільова атака на країну, вбивають людей», - сказав глава уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter