Нацбанк продає долар на міжбанку по 13 гривень

Національний банк України вийшов на міжбанківський валютний ринок з інтервенцією за курсом 12,90/13,00 грн/дол., повідомили УНІАН учасники ринку.

«Нацбанк вийшов з інтервенцією, продаж - 12,90, купівля - 13,00 грн/дол. Ринок поки пропозицією регулятора не зацікавився, ніхто не відгукнувся», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, НБУ під час останніх інтервенцій у серпні продає «мізерний» обсяг валюти, який не повинен чинити істотного стабілізуючого ефекту на ринок, але при цьому «задає тон» ринку щодо валютних курсів.

Співрозмовник агентства також повідомив, що учасники ринку очікують зміцнення гривні на початку вересня після отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду, у зв'язку з чим не поспішають купувати валюту за діючим ринковим курсом, який завищений.

Нагадаємо, до 12:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України встановилися на рівні 13,1200/13,2000 грн/дол. проти 13,0000/13,3000 грн/дол. на відкритті торгів.

Нацбанк у серпні після 3-місячної перерви чотири рази виходив на валютний ринок з невеликими за обсягом інтервенціями по курсу в межах середньоринкового, щоб згладити зайву волатильність на ринку.

Проведення більш масштабних інтервенцій неможливо, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче рівня, передбаченого програмою з МВФ, і зриву фінансування Фонду.