Україна втрачає 100 млн грн в день на корупції у сфері держзакупівель - експерт

Україна втрачає мінімум 100 млн грн в день через корупцію у сфері державних закупівель та відсутності системи електронних тендерів.

Таку думку під час круглого столу висловив екс-голова Агентства конкуренції та державних закупівель Грузії Тото Урджумелашвілі.

«Кожен день війни для України коштує 70 млн грн - це величезна цифра, але набагато більше Україна втрачає на держзакупівлях. Ми оцінюємо цю цифру десь близько 100 млн грн», - заявив Урджумелашвілі.

За його словами, така цифра виходить, якщо враховувати загальний бюджет держзакупівель, що здійснюються в Україні, а також те, що зазвичай після введення електронної системи тендерів країна економить близько 10% цього бюджету внаслідок більшої прозорості та підвищення конкуренції.

Експерт зазначив, що якщо сюди додати викорінення корупції, то ця цифра буде набагато більша.

Він також закликав українську владу ввести електронну систему здійснення держзакупівель як можна швидше, оскільки кожен день бюрократичної тяганини із створенням нормативної бази обходиться Україні дуже дорого, що особливо важливо в умовах ведення війни на Донбасі.

«Це така ж війна, тільки війна з корупцією, і на цій війні не можна зволікати і втрачати жодного дня», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить у пакет необхідних до прийняття законодавчих актів по боротьбі з корупцією у сфері державних фінансів і підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід з паперової на електронну систему ведення торгів з держзакупівель, що досі не реалізовано.

За інформацією Федерації роботодавців України, обсяг державних закупівель раніше становив близько 280 млрд грн в рік, близько 80 млрд грн з цієї суми є «відкатами» і «хабарами», які підприємці змушені були платити чиновникам за право брати участь в тому чи іншому тендері.