Міжбанк закрився доларом по 13,20 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 13,0000/13,3000, до 12:00 ціни знизилися 13,1200/13,2000. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,1000/13,2000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3595/0,3682, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3623/0,3649. До закриття торгів ціни трохи впали 0,3621/0,3648.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3342/1,3363. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 17,3608/17,7655, до 12:00 ціни встановилися на рівнях 17,5171/17,6280. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до позначки 17,5506/17,6881.