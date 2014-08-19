Україна може повністю перейти на електронні держзакупівлі з 2016 року

Україна може повністю перейти на електронну систему здійснення торгів у сфері державних закупівель з 2016 року.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» опубліковано на сайті Верховної Ради.

«Встановити, що до 1 січня 2016 року електронні закупівлі обов'язково здійснюються у випадках, встановлених Кабінетом міністрів України, а в інших випадках можуть здійснюватися за бажанням замовника. З 1 січня 2016 державні закупівлі здійснюються тільки у формі електронних закупівель», - йдеться в тексті документа.

Законопроект передбачає передачу значних повноважень у сфері держзакупівель Кабінету міністрів, який визначатиме вимоги і порядок проведення електронних тендерів.

«Законопроект дає швидше законодавчу рамку, ніж весь алгоритм і всі правила. Ми чудово розуміємо, що це експеримент, і нам, можливо, доведеться щось коригувати, а коригувати набагато легше, якщо нюанси визначаються постановами Кабінету міністрів, аніж якщо вони жорстко прописані в законі», - відзначила під час круглого столу автор законопроекту, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Ксенія Ляпіна.

За її словами, закон про державні закупівлі, ухвалений парламентом у квітні, дав змогу значно підвищити прозорість у цій сфері, але без електронної системи торгів держава продовжує втрачати бюджетні кошти, купуючи товари й послуги за завищеними цінами.

«Поки що ефективності (від дії закону про держзакупівлі – УНІАН) у сенсі зниження ціни і видатків не спостерігається, хоча прозорість набагато вища. От ми можемо подивитися і побачити, що дорого купили пально-мастильні матеріали. Ну то й що? Наше завдання не тільки побачити, а й скоригувати», - відзначила Ляпіна.

Як повідомляв УНІАН, сфера державних закупівель в Україні є однією з найкорупційніших. З 2010 року почали широко використовуватись тіньові схеми в розподілі бюджетних коштів. Для цього створювались непрозорі процедури проведення тендерів, «фірми-прокладки» для накручування ціни, закупівля часто проводилась у одного учасника тощо. Останнім часом також стало модним проводити закупівлі взагалі без тендеру.

Загальний обсяг коштів, зафіксований в тендерних договорах в 2013 році, знизився більш ніж удвічі порівняно з 2012 роком - з 428 млрд грн до 185 млрд грн.

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10 квітня Верховна Рада України з другої спроби ухвалила закон про державні закупівлі, який входить до пакета необхідних до ухвалення законодавчих актів з боротьби з корупцією у сфері державних фінансів і підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід з паперової на електронну систему ведення торгів з держзакупівель, що досі не реалізовано.