Заступник голови НБУ Удовиченко звільнився за станом здоров'я

Микола Удовиченко 18 серпня звільнився з посади заступника голови Національного банку України за узгодженням сторін у зв'язку зі станом здоров'я, повідомила УНІАН прес-служба регулятора.

За інформацією Нацбанку, Удовиченко обіймав посаду заступника голови НБУ з лютого 2013 року, працював у банківській системі з 1992 року, зокрема на керівних посадах у державному «Укрексімбанку».

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева попередила про майбутні «драматичні» зміни в Нацбанку, оскільки багато процесів вимагають вдосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат зіставного за розміром країни і виконуваними функціями центробанку.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на посаду першого заступника голови НБУ призначений Олександр Писарук, який раніше обіймав керівні посади в міжнародній фінансовій групі ING.

11 серпня Нацбанк звільнив з посади директора департаменту з управління валютним резервом і проведення операцій на відкритому ринку Олександра Дубихвоста і виключив його зі складу правління.

14 серпня Департамент персоналу Національного банку України очолив Роман Борисенко замість Ігоря Іванюка, який досяг пенсійного віку. Борисенко з 2001 до 2014 роки працював у «Райффайзен Банку Аваль», зокрема на посаді начальника управління у складі департаменту персоналу.