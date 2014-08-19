У Порошенка розраховують на "третю хвилю фінансової допомоги" від Євросоюзу

Заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий не виключає надання Україні Євросоюзом "третьої хвилі фінансової допомоги".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Чалий зазначив, що сьогодні президент України Петро Порошенко обговорював з президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу питання надання Україні додаткової фінансової допомоги від Європейського Союзу.

"Зараз ми ще не говоримо про цифри, але ми точно говоримо, що це може бути третя хвиля фінансової допомоги для України", - сказав він.

Крім того, Чалий висловив думку, що наступні два тижні стануть визначальними для "розуміння шляху виходу із війни до миру".

Як повідомляв УНІАН, загальна підтримка України Євросоюзом у рамках макрофінансової допомоги становить 1,61 млрд євро. Ця підтримка є частиною широкого пакету допомоги Україні, про який Єврокомісія оголосила 5 березня.

11 серпня Баррозу повідомив Порошенку, що Євросоюз готовий виділити 2,5 млн євро на гуманітарну допомогу для України.