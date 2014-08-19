Нацбанк зобов'язав банки відкривати окремі рахунки для зарплат, пенсій і стипендій

Національний банк України зобов'язав банки використовувати для розрахунків з громадянами із заробітних плат, пенсій, стипендій та інших подібних виплат окремі рахунки з метою коректного оподаткування відсотків за пасивними доходами громадян.

Про це йдеться в постанові регулятора від 18 серпня №499, текст якої має УНІАН.

Цією постановою регулятор доповнив інструкції про порядок відкриття і використання рахунків пунктом, згідно з яким банк винятково для зарахування зарплати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок.

Постанова поки що ніде не опублікована.

Згідно із супровідним листом НБУ до постанови, таке рішення регулятор ухвалив для виконання банками змін до Податкового кодексу щодо оподаткування пасивних доходів громадян у вигляді відсотків за поточними і депозитними рахунками, за винятком заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», згідно з яким запроваджується єдина 15-процентна лінійна ставка оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, до яких належать і відсотки за вкладами, замість затвердженої раніше прогресивної шкали від 15 до 25%.

Банки з 1 серпня 2014 року самостійно перераховуватимуть до держбюджету суми податку і звітуватимуть, не розкриваючи таємницю вкладів. Закон звільнив від сплати податку доходи за вкладами, нараховані з 1 липня по 1 серпня 2014 року, а також доходи за рахунками для нарахування заробітної плати, пенсії і стипендії.