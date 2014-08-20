Естонія та Фінляндія зібралися прокласти газопровід через Фінську затоку

Про це передає ИТАР-ТАСС з посиланням на повідомленні операторів газотранспортних мереж Естонії EG Vorguteenus та Фінляндії Gasum OY.

Зазначається, що Європейській комісії представлене спільне клопотання про фінансування досліджень з прокладання газопроводу.

За словами голови правління AS EG Vorguteenus Сергія Єфімова, за підтримки з боку Єврокомісії планується, зокрема, "провести на суші і в територіальних водах Естонії інженерно-геологічні дослідження по трасі газопроводу, скласти проекти газопроводу як у відкритому морі, так і на суші й інші дослідження, необхідні для клопотання фінансування будівництва Balticconnector".

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Проекти планується представити об'єднанню європейських енергосистем CEF Energy у 2017 році.

Фахівці вважають, що газопровід Balticconnector об'єднає газотранспортні мережі Естонії та Фінляндії, дозволить Gasum OY зберігати газ в Інчукалінському підземному сховищі у Латвії, стане для балтійського регіону альтернативним джерелом поставок газу та основою створення його єдиного ринку.