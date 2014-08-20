Японська ієна впала до мінімуму з квітня

Ієна дешевшає на 0,21% до долара, за який на форексі дають 103,14 ієни. Це мінімальне значние курсу японської валюти з початку квітня, повідомляє Прайм.

Падінню ієни сприяє безперервний потік ліквідності з боку японського ЦБ, який зараз є головним постачальником дешевої ліквідності на глобальні ринки.

Монетарна політика Банку Японії передбачає збільшення грошової бази на 60-70 трильйонів ієн у рік (близько 670 мільярдів доларів). Ці гроші надходять в систему через операції скупки активів, які проводить ЦБ.

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Банк Японії купує держоблігації японського уряду, корпоративні облігації, а також ETF на японський ринок акцій.

Активна політика "друкарського верстата" проводиться в Японії не одне десятиліття, проте нинішніх розмахів вона досягла в 2011 році, коли японський ЦБ почав поступово замінювати ФРС як головного постачальника дешевих грошей у світову фінансову систему.