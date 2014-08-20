Курченко і "Сім’я" за рік вивели з "Реал банку" понад 4 млрд гривень

У 2013 році з «Реал банку», що входить в бізнес-структури Сергія Курченка і «Сім’ї», на рахунки невідомих компаній було виведено понад 4 млрд грн. Про це повідомляє «Перша інстанція», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Борги почали накопичуватися з весни 2013 року, коли банк почав активно роздавати багатомільйонні кредити маловідомим компаніям. Тільки в Сімферополь на рахунки десяти місцевих фірм без ділової історії та імені на ринку в 2013 році пішло 1,5 млрд. грн.

Як передають «Наші гроші», загалом таких фірм, які не повертають отримані кредити, було близько тридцяти. Зв’язатися з цими позичальниками неможливо: слухавку в офісах не піднімають або відключені номери.

Деякі з цих компаній фігурували в розслідуваннях про сумнівну бізнес-діяльність Курченка.

Наприклад, близька йому компанія «Укренергоринок» взяла у «Реал банку» 30 млн грн., хоча, як писали ЗМІ, роком раніше на тіньових схемах з продажу газу вона заробила понад 1 млрд грн.

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Варто зауважити, що у листопаді минулого року НБУ надав «Реал банку» рефінансування майже на мільярд гривень. Видача кредитів від «Реал банку» прискорились із початком Майдану.

Приміром 3 січня цього року був виданий кредит у розмірі 400 млн грн. київській фірмі «Прогрес Інсайд».

Нагадаємо, «Реал банком» володіють бізнесмен Сергій Курченко і компанії «Сім’ї».

Як відомо, Курченко у квітні цього року був оголошений у розшук.

Засновником київського ТОВ «Прогрес Інсайд» є Володимир Москальов з Харкова. Саме Харківська область була постачальником номінальних засновників та директорів для фірм з орбіти Курченка.

Як повідомляв УНІАН, після масових акцій протесту в кінці лютого 2014 екс-президент Янукович втік з України.

У середині червня генеральний прокурор України Олег Махніцький повідомив, що ГПУ розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами зловживання владою та розкрадання бюджетних коштів Януковичем і його найближчим оточенням, яке називають "сім'єю".

Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації в «Реал Банк» і «Брокбізнесбанк» 3 березня на підставі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними.

Ключовим інвестором «Реал Банку» є власник «Брокбізнесбанку», що належить групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.

«Реал Банк» працює на ринку України з 1990 року і входив до групи невеликих фінустанов.