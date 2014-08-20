Міжбанк відкрився доларом по 13,30 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 13,1000/13,3000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні встановилися на рівні - 17,4276/17,6977 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3613/0,3672 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3304/06 (вівторок - 1,3355/57).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 11,9300/12,2600.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,3000, до 12:00 ціни знизилися 13,1200/13,2000. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,1000/13,2000.