Україна просить Швейцарію передати їй заморожені активи оточення Януковича

Україна звернулася до Швейцарії з проханням повернути всі активи, що належать членам команди екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на департамент юстиції Швейцарії.

"Протягом цього літа ми отримали від України три запити про надання міжнародної правової допомоги щодо повернення активів 19 осіб з оточення Януковича, але не самого екс-президента", - пояснив представник департаменту юстиції Фолко Галлі, передає ЛігаБізнесІнформ.

Нагадаємо, в кінці лютого 2014 року Федеральна рада (уряд) Швейцарії заморозила рахунки 20 українців в банках Конфедерації, в тому числі четвертого президента України і його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова і ряду інших членів попереднього Кабміну.

Одночасно прокуратура Женеви завела кримінальну справу проти Януковича за підозрою у відмиванні грошей. У рамках цієї справи в офісі женевської компанії, яка належить Олександру Януковичу, провели обшук і вилучили документи.

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Федеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що заморозила активи Януковича і його найближчого оточення, яке називають "сім'єю", на суму близько 170 млн франків або майже $200 млн.