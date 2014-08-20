Нацбанк зобов'яже експортерів продавати 100% валютної виручки - джерело

Національний банк України вирішив підвищити норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами – резидентами України до 100% із 50%, встановлених на даний час, повідомило УНІАН джерело в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк продовжив на 3 місяці, до 20 серпня, вимогу з обов'язкового продажу 50% надходжень у вільно конвертованій валюті і в російських рублях на міжбанківському валютному ринку.

Одночасно Нацбанк продовжив вимогу з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, також до 20 серпня.

На початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України і затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол., таким чином відновивши історичний мінімум за останні 4 місяці.

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Голова НБУ Валерія Гонтарева в ході свого виступу в парламенті 12 серпня заявила, що регулятор намагається стабілізувати ситуацію на валютному ринку ринковими механізмами, але готовий застосувати й адміністративні обмеження, серед яких підвищення норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 100% із 50%, встановлених на даний час.