МВФ 29 серпня вирішить долю другого траншу для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтвердила намір розглянути 29 серпня питання продовження співпраці з Україною і виділення нашій країні другого кредитного траншу в рамках дворічної програми stand-by загальним обсягом 17 млрд дол.

Як зазначається в офіційному плані засідання Ради директорів, 29 серпня керівництво МВФ розгляне оцінну доповідь про стан справ в економіці України, а також запит про зміну критеріїв виконання вимог, що встановлюються Фондом стосовно нашої країни.

Крім того, учасники засідання можуть розглянути питання зміни графіка виділення коштів.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив проект листа про наміри уряду України і Національного банку до Міжнародного валютного фонду і проект Меморандуму про економічну і фінансову політику.

Як повідомляв УНІАН, обсяг другого траншу, який може бути виділений Україні, становить 1,4 млрд дол. Українська влада пов'язує значні очікування з виділенням цих коштів, у першу чергу, в частині стабілізації ситуації на валютному ринку. При цьому в уряді не раз наголошували, що Україна виконала всі умови МВФ для отримання другого траншу.

Наприкінці липня МВФ закликав українську влада до продовження реформ, які необхідні для завершення першого огляду в рамках програми з фондом і продовження співпраці. Зокрема, йдеться про перетворення у податковому законодавстві і в бюджетній сфері.