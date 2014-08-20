Яценюк сподівається на $2 млрд від міжнародних кредиторів

Україна продовжить співпрацю з міжнародними кредиторами, не дивлячись на бойові дії на сході, і може отримати від Міжнародного валютного фонду та Світового банку до 2 млрд долл. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Не дивлячись на складу ситуацію, ми продовжуємо співпрацю з МВФ, Світовим банком і іншими кредиторами. Саме вони дають оцінку реформ. Уряд очікує таку оцінку 29 серпня під час засідання Ради директорів МВФ. Якщо 29 числа МВФ прийме рішення про виділення траншу в розмірі 1,4 млрд долл. США, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку», - сказав глава уряду.

При цьому він зазначив, що швидкість і глибина реформ незадовільні, але той поступ, який є, дає можливість сподіватися на стабілізацію, коли в країні буде мир. «Ми очікуємо на рішення МВФ, і це буде означати, що загалом разом з коштами Світового банку Україна отримає близько 2 млрд долл США», - сказав Яценюк.

Він також нагадав, що Мінфін разом з Національним банком нещодавно провели важливий захід – розміщення державних цінних паперів. «Фактично вперше за останні шість місяців пройшло розміщення державних цінних паперів, які було напряму придбано однією з провідних західних фінансових агенцій. Мінфін розмістив на 2,2 млрд грн державних цінних паперів з тривалістю погашення 2,5 років під ставку 18,95%. Це означає, що якщо один з найбільших світових банків прийняв рішення купити державні цінні папери України, які видані в гривні на 2,5 роки, це означає, що у них віра в стабільність на валютному ринку, віра в економічне відновлення країни», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що економічний розвиток України залежить від подій на сході. «І це знає країна-агресор. Тому для нас вкрай важлива стабілізація ситуації на сході», - сказав глава уряду.

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Як повідомлялося, раніше Яценюк наголошував, що вкрай важко мати працюючу економіку і здоровий фінансовий сектор в сучасних умовах. За словами Яценюка, Україна щодня втрачає економічний потенціал, оскільки терористи точково б’ють по найбільш важливих об’єктах інфраструктури – по шахтах, електростанціях, електромережах, по залізниці, мостах, комунікаціях.