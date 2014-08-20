Кабмін обіцяє вдвічі скоротити кількість контролюючих органів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Державної регуляторної служби, яка займеться питаннями дерегуляції, та має намір ухватили рішення про скорочення вдвічі кількості інспекцій та контролюючих органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми прийняли рішення про створення Державної регуляторної служби. Сьогодні затверджується положення про службу. Мета – знищення бюрократії в Україні, скорочення кількості регулюючих і контролюючих функцій. Скорочення кількості чиновників і дармоїдів, які є. І при цьому (підвищується - УНІАН) ефективність роботи державної машини, яка повинна бути спрямована на захист людини і громадянина. Ось навіщо вони наймаються, а українці платять податки», - сказав глава уряду.

Він також зауважив, що уряд розгляне проект постанови про суттєве скорочення кількості інспекцій і регулюючих органів. «Це правильне рішення. У зв’язку з ухваленням рішення про створення Державної регуляторної служби, яка отримає право скасування актів міністерств, які не відповідають законам України і здоровому глузду, прошу, щоб на наступному засіданні Кабміну було прийнято епохальне рішення про фактично вдвічі скорочення інспекцій, контролюючих і регулюючих органів», - сказав Яценюк.

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Він також оголосив, що сьогодні уряд прийме рішення про повну і тотальну демонополізацію ринку оцінювання. «Була при Януковичу зроблена схема, коли декілька фірм мали право на оцінку і всі гроші йшли їм. Сьогодні буде ліквідовано цей корупційний інститут оцінювання», - відзначив Яценюк.