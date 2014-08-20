Нацбанк продасть свої здравниці на 1 млрд гривень

Національний банк України припинить капітальні витрати і продасть активи, які не пов'язані з основною діяльністю регулятора, на суму понад 1 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, Нацбанк має намір продати оздоровчий комплекс «Прикарпаття» в Яремче Івано-Франківської області. За інформацією НБУ, всі проекти з реконструкції комплексу вже припинено.

«Я не вважаю за доцільне витрачати гроші на утримання таких об'єктів, тому всі вони мають бути продані або ліквідовані», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

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Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева попередила про майбутні «драматичні» зміни в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують вдосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат зіставного за розміром країни і виконуваними функціями центробанку.