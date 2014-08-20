Офіційний курс гривні опустили до нового історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,223077 грн/дол., що на 27 копійок нижче за вчорашній офіційний курс і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, із початку року гривня знецінилася щодо долара США на 65,49%, або на 5,23 грн.

Нагадаємо, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні з 12:00 до 13:00 знизилися на 15/20 копійок до рівня 13,30/13,45 грн дол. проти 13,1500/13,2500 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України й затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,4500/13,6000 грн/дол., відновивши, таким чином, історичний мінімум за останні 4 місяці.

Голова НБУ Валерія Гонтарева в ході свого виступу в парламенті 12 серпня заявила, що регулятор намагається стабілізувати ситуацію на валютному ринку ринковими механізмами, але готовий застосувати й адміністративні обмеження, серед яких підвищення норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 100% із 50%, встановлених зараз.