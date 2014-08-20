Через військові дії на Донбасі бюджет втратить 18 мільярдів

Втрати державного бюджету за податковими платежами через ситуацію на сході України до кінця року складуть не менше 18 млрд грн, заявив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«У липні втрати бюджету за податковими платежами склали 1,2 млрд грн, - сказав міністр. - А до кінця року з такими темпами ми недоотримаємо 18 млрд грн податків. Не тільки зі сходу, але і в цілому через поточну ситуацію».

Раніше міністр зазначав, що поточний дефіцит бюджету України становить 5% (87 млрд грн), хоча планований показник – 4,5%. Проте, за словами міністра, уряд робить усе, щоб не вийти за граничний рівень дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році підвищено до 377,822 млрд грн, витрати – до 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит зберігається на рівні 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу підвищено до 806,962 млрд грн.

Доходи державного бюджету України в січні-липні цього року без урахування трансфертів становили 203 млрд грн.