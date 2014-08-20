У Кабміні розраховують на третій і четвертий транші, не отримавши ще другого

Україна розраховує отримати третій і четвертий кредитні транші від Міжнародного валютного фонду одним платежем в обсязі 2,2 млрд дол. США до кінця року, а оціночна місія може приїхати до України вже наприкінці жовтня, заявив журналістам за підсумками засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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«Ми запропонували об'єднати другий і третій перегляд програми, щоб об'єднати третій і четвертий кредитні транші. Ми хочемо, щоб оцінночна місія приїхала до нас наприкінці жовтня один раз», - сказав міністр.

При цьому про перегляд загальної суми дворічної програми кредитування економіки, яка на даний момент становить 17 млрд дол., не йдеться.

Раніше Шлапак розповів, що другий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 1,4 млрд дол., виділення якого Рада директорів МВФ може схвалити 29 серпня, буде спрямовано на потреби бюджету й виплату поточних боргів, а також поповнення резервів НБУ.

МВФ у свою чергу вже підтвердив готовність розглянути питання щодо України, як і було заплановано раніше, 29 серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим і єдиним великим кредитором України, що схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня цього року. Перший кредитний транш Україна отримала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було спрямовано на поповнення резервів Національного банку.

У червні-липні в Україні працювала оціночна місія Фонду, що вивчала прогрес реформ, що проводяться урядом України. 29 липня МВФ закликав українську владу до продовження реформ, зокрема, в податковому законодавстві й у бюджетній сфері. Наприкінці липня Верховна Рада прийняла, а президент України підписав запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу й держбюджету на 2014 рік.