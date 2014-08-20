Дефіцит держбюджету України становить 5% ВВП

Поточний дефіцит державного бюджету України становить 5% ВВП при запланованому показнику 4,5%, заявив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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«На сьогодні дефіцит - 5%», - сказав Шлапак.

При цьому він зазначив, що уряд постарається зробити все можливе, щоб за підсумками року зберегти розмір дефіциту на запланованому рівні.

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