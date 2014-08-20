Росія не витримала і скасувала санкції на деякі продукти з ЄС і США

15:55, 20 серпня 2014
Фінанси
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Уряд вивів деякі імпортні продукти з-під ембарго.

Москва, Кремль

Російський уряд виключив із санкційного списку безлактозне молоко, мальків лосося і форелі, насіннєву картоплю, цибулю, гібридну цукрову кукурудзу і цибулю, біологічно-активні добавки (БАДи). Постанова уряду підписана прем'єром Дмитром Медведєвим і опублікована на сайті, пишуть "Ведомости".

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Про те, що ці продукти будуть виведені з-під санкцій, ще тиждень тому говорив віце-прем'єр Аркадій Дворкович. Водночас він говорив, що продуктові рітейлери вже знайшли заміну половині заборонених до імпорту в Росію продуктів.

З 7 серпня Росія на рік заборонила імпорт м'яса, фруктів і овочів, молока і молочних продуктів з країн - членів Євросоюзу, США та інших держав, що підтримують санкції щодо неї. Єврокомісія в понеділок заявила, що витратить 125 млн євро на екстрену підтримку постраждалих виробників продовольства. Офіційний представник ЄК Роджер Уейт уточнив, що «кошти будуть використані для вилучення з європейського ринку фруктів і овочів для утримання цін від падіння», насамперед - «з метою безоплатного розподілу».

Крім того, список заборонених до ввезення до РФ продуктів поповнився живою рибою, за винятком мальків лосося й форелі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

18 серпня Медведєв заявив, що сподівається, що ембарго на поставки продовольства до РФ діятиме не дуже довго.

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