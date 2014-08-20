Міжбанк закрився зростанням долара - 13,40 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,1000/13,3000, до 12:00 звузився спред 13,1500/13,2500. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,3000/13,4000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3613/0,3672, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3624/0,3656. До закриття торгів ціни зросли 0,3664/0,3710.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3275/1,3323. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 17,4276/17,6977, до 12:00 ціни встановилися на рівнях 17,4783/17,6152. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до позначки 17,6750/17,8119.