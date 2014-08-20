Українцям можуть дозволити платити валютні кредити за курсом 8 грн/дол.

Міністерство фінансів підтримує ухвалення у Верховній Раді України закону про реструктуризацію валютних кредитів громадян по курсу 8 грн/долл. за проектом Національного банку, заявив міністр фінансів Олександр Шлапак на брифінгу.

“На сьогодні напрацьовано компромісний законопроект авторства Національного банку, і Мінфін його повністю підтримує. Свою частину відповідальності має нести кожен учасник трансакції — банк, позичальник і держава. Суть цього законопроекту в наступному: ми обраховуємо в гривні ту суму, яку станом на 1 січня поточного року сплачував громадянин відповідно до своєї кредитної позики. Саме цю суму він сплачуватиме і надалі, а різницю між курсом 12 і 8 гривень за долар ми закидаємо за кінець цього кредитного договору. Якщо громадянин чемно сплатить ці свої платежі по курсу 8, цей “хвіст” йому анулюється. Якщо ж не платитиме, то з ним буде зовсім інша розмова — повертається курс 12”, - сказав Шлапак.

Водночас міністр зазначив, що в разі ухвалення цього закону банки і держава понесуть певні збитки: «Крім того, що банк понесе певні збитки, уряд недоотримає податок на прибуток з цього комерційного банку, але це буде солідарною участю всіх у вирішенні цієї проблеми».

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 липня ухвалила в першому читанні проект Закону «Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню» (№ 4185а-2) за проектом представника президента в парламенті Руслана Князевича.

Проект передбачає реструктуризацію валютних кредитів, за якими загальна сума несплачених зобов'язань не перевищує 1 млн грн за офіційним курсом на 1 січня 2014 року. Кредит повинен бути отриманий на придбання житлової нерухомості, яка є єдиним житлом позичальника або його сім'ї, і забезпечений цією нерухомістю. Також по кредиту не повинно бути заборгованості на 1 січня 2014 року, або вона має бути погашена до моменту реструктуризації.

Автор законопроекту запропонував перераховувати несплачені зобов'язання по кредиту в гривню за офіційним курсом на дату реструктуризації, при цьому щомісячний платіж по кредиту не може бути вище еквіваленту такого платежу за офіційним курсом на 1 січня 2014 року. Курсова різниця між зобов'язаннями по кредиту на дату реструктуризації і на 1 січня 2014 підлягає сплаті позичальником останніми платежами за кредитним графіком, і банк може пробачити ці зобов'язання позичальника на договірних умовах.