Кабмін запровадив інститут Торговельного представника України

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засідання Кабміну.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, коментуючи ухвалене рішення, відзначив, що торговельні представники стануть адвокатом для бізнесу і прокурором для тих країн та компаній, які будуть заважати українському бізнесу розвиватися і експортувати продукцію за межі України.

Читайте такожКабмін обіцяє вдвічі скоротити кількість контролюючих органів«Ми вивчили ретельно досвід, у тому числі США, де офіс Торговельного представника є одним з ключових елементів зовнішньоекономічної політики. Тому Торговельний представник України - це ключова рушійна сила по просуванню українських товарів у світі і по захисту українського економічного інтересу», - сказав глава уряду.