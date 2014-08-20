Позапланові перевірки бізнесу можуть відновити з серпня

Текст відповідного проекту розпорядження Кабінету міністрів «Про надання дозволу Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів на проведення протягом серпня-грудня 2014 відповідних перевірок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців» був розроблений самою інспекцією і опублікований на її офіційному сайті.

«Дозволити Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів проводити позапланові заходи за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 7 серпня повідомило про заборону будь-яких перевірок бізнесудо кінця поточного року в рамках загального курсу уряду на дерегуляцію національної економіки. Зокрема, заборона торкнулася Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної інспекції України з контролю над цінами.

За словами міністра економрозвитку Павла Шеремети, скорочення перевірок є поряд з реформою податкової системи одним із ключових факторів, що впливають на розвиток вільного підприємництва, що допоможе Україні увійти в десятку кращих країн у рейтингу легкості ведення бізнесу.