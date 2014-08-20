В уряді вважають популізмом податок на яхти та літаки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами Шлапака, ефективно реалізувати ідею податку на розкіш можна через запровадження прогресивної шкали оподаткування податків на доходи фізичних осіб та оподаткування нерухомості.

“На сьогоднішній день нова модель податку на доходи фізичних осіб передбачає повернення прогресивної шкали оподаткування доходів населення. Якщо це запровадять, а іншого ресурсу ми не бачимо, то великі доходи оподатковуватимуться за великою шкалою. Що стосується автомобілів, нерухомості, то це обкладається податком, починаючи з певного рівня, і люди платять чималі кошти. Мінфін пропонував ввести оподаткування на сукупний дохід людини раз у році при декларуванні доходів. Однак без впровадження загальнообов'язкового декларування це все виглядає так би мовити, "на віру", - зазначив міністр фінансів.

Читайте такожВ Україні можуть скоротити кількість податків з 22 до 9За його словами, «оподатковувати надлишковий капітал можливо лише після впровадження загального декларування доходів». «Ми почали дивитися щодо оподаткування яхт і літаків, але інформую вас: ні одна яхта і жоден літак, на яких літають наші олігархи, не зареєстровані в Україні. Дохід взяти нізвідки. Тому такий податок на розкіш - це популістська штука. Але до оподаткування громадян, які отримують великі доходи, потрібно буде обов'язково повернутися", - зазначив міністр фінансів.

Як повідомлялося, попередній уряд під керівництвом Миколи Азарова пропонував зобов'язати фізичних осіб платити щорічний податок на дорогі легкові автомобілі і мотоцикли, а також яхти та літаки.

Також Мінфін часів прем'єрства Азарова пропонував стягувати з фізичних осіб одноразовий податок у розмірі 10% вартості у разі придбання або ввезення в Україну виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння; годинників, мобільних телефонів і зброї вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати.

Аналогічним податком пропонувалося обкладати взуття, вироби з хутра, шкіри, килимові, швейні, текстильні і дерев'яні вироби, а також предмети мистецтва, колекціонування та антикваріату вартістю понад 30 розмірів мінімальної зарплати.