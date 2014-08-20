Гроші МВФ витратять на потреби бюджету і виплату поточних боргів

18:57, 20 серпня 2014
Фінанси
0

Україна перерозподілить другий транш МВФ: частина піде в бюджет, інша - у Нацбанк.

REUTERS

Другий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,4 млрд дол., виділення якого Рада директорів МВФ може схвалити 29 серпня, буде направлено на потреби бюджету і виплату поточних боргів, а також поповнення резервів НБУ, заявив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми попросили перерозподілу другого траншу. Думали, що кошти, як і раніше, підуть всі до Нацбанку, але зараз ми вимушені попросити МВФ, щоб 1 млрд дол. з траншу пішли на поповнення бюджету, тому що нам ці кошти потрібні, зокрема, щоб розрахуватися з боргами. А 400 млн дол. пішли до Національного банку», - сказав Шлапак.

Він також зазначив, що уряд звернувся до МВФ з проханням об'єднати третій і четвертий кредитні транші і надати їх Україні єдиним платежем загальним обсягом 2,2 млрд дол. 

«Ми запропонували об'єднати другий і третій перегляди програми, щоб об'єднати третій і четвертий кредитні транші. Ми хочемо, щоб оцінна місія приїхала до нас наприкінці жовтня один раз», - сказав міністр.

Водночас, кажучи про можливий перегляд програми, Шлапак зазначив, що Україна, можливо, і хотіла б збільшити програму кредитування, проте це спричинить зупинку діючої програми stand-by і необхідність формування нової програми, що потребуватиме часу. В зв'язку з цим Міністерство фінансів України не бачить необхідності змінювати програму кредитування економіки країни з боку Міжнародного валютного фонду. 

«Збільшити програму (кредитування - УНІАН)? Ми б хотіли це зробити, але МВФ дуже консервативна організація. Вони говорять про те, що в цьому випадку потрібно буде змінювати програму stand-by в цілому. Вона дозволяє узяти максимум 850% квоти держави-позичальника. Ми вибрали максимум квоти, яка у нас є. Якщо немає, то треба зупинятися і розробляти нову програму. Я вважаю, що це було б помилкою. Ми діятимемо за тим, що є», - сказав Шлапак. 

Він також підкреслив, що у вересні буде велика конференція донорів України. «Шукатимемо кошти. Не тільки в МВФ. МВФ нам потрібний як лакмус», - сказав міністр, додавши, що на рішення МВФ орієнтуються і Світовий банк, і інші держави і уряди, які готові надати Україні допомогу.

Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим і єдиним великим кредитором України, що схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня поточного року. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були направлені на поповнення резервів Національного банку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter