Гроші МВФ витратять на потреби бюджету і виплату поточних боргів

Другий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,4 млрд дол., виділення якого Рада директорів МВФ може схвалити 29 серпня, буде направлено на потреби бюджету і виплату поточних боргів, а також поповнення резервів НБУ, заявив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми попросили перерозподілу другого траншу. Думали, що кошти, як і раніше, підуть всі до Нацбанку, але зараз ми вимушені попросити МВФ, щоб 1 млрд дол. з траншу пішли на поповнення бюджету, тому що нам ці кошти потрібні, зокрема, щоб розрахуватися з боргами. А 400 млн дол. пішли до Національного банку», - сказав Шлапак.

Він також зазначив, що уряд звернувся до МВФ з проханням об'єднати третій і четвертий кредитні транші і надати їх Україні єдиним платежем загальним обсягом 2,2 млрд дол.

«Ми запропонували об'єднати другий і третій перегляди програми, щоб об'єднати третій і четвертий кредитні транші. Ми хочемо, щоб оцінна місія приїхала до нас наприкінці жовтня один раз», - сказав міністр.

Водночас, кажучи про можливий перегляд програми, Шлапак зазначив, що Україна, можливо, і хотіла б збільшити програму кредитування, проте це спричинить зупинку діючої програми stand-by і необхідність формування нової програми, що потребуватиме часу. В зв'язку з цим Міністерство фінансів України не бачить необхідності змінювати програму кредитування економіки країни з боку Міжнародного валютного фонду.

«Збільшити програму (кредитування - УНІАН)? Ми б хотіли це зробити, але МВФ дуже консервативна організація. Вони говорять про те, що в цьому випадку потрібно буде змінювати програму stand-by в цілому. Вона дозволяє узяти максимум 850% квоти держави-позичальника. Ми вибрали максимум квоти, яка у нас є. Якщо немає, то треба зупинятися і розробляти нову програму. Я вважаю, що це було б помилкою. Ми діятимемо за тим, що є», - сказав Шлапак.

Він також підкреслив, що у вересні буде велика конференція донорів України. «Шукатимемо кошти. Не тільки в МВФ. МВФ нам потрібний як лакмус», - сказав міністр, додавши, що на рішення МВФ орієнтуються і Світовий банк, і інші держави і уряди, які готові надати Україні допомогу.

Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим і єдиним великим кредитором України, що схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня поточного року. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були направлені на поповнення резервів Національного банку.