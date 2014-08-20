Нацбанк підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% - постанова
21:16, 20 серпня 2014Фінанси
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Національний банк України з 21 серпня на 3 місяці підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами - резидентами України до 100% з 50%, що діяли до 20 серпня.
Нацбанк підвищив норму продажу валютної виручки / Фото УНІАН
Про це йдеться в постанові НБУ від 20 серпня №515, текстом якого володіє УНІАН.
"Надходження в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, в тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 100 відсотків", - сказано в постанові.
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