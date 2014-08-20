Нацбанк підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% - постанова

Про це йдеться в постанові НБУ від 20 серпня №515, текстом якого володіє УНІАН.

"Надходження в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, в тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 100 відсотків", - сказано в постанові.