НБУ зупинятиме операції банків з ризиком їх використання для фінансування тероризму

Національний банк України закріпив за собою право вимагати від банків зупиняти операції з підвищеним ризиком їх використання в протиправних цілях, у тому числі для відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться в постанові НБУ від 20 серпня №515, текстом якої володіє УНІАН.

«Національний банк України здійснює моніторинг роботи уповноваженого банку з метою перевірки сумлінного характеру платежів за операціями клієнтів. З цією метою Національний банк України має право вимагати від банків призупинення проведення операцій, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій», - сказано в постанові.

Читайте такожНацбанк підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% - постановаНацбанк нагадує про суспільно-політичну напруженість, невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації та економічні проблеми, пов'язані з проведенням антитерористичної операції на території України, і пояснює прийняте рішення необхідністю попередження використання фінансової системи для відмивання грошей і фінансування тероризму.

Постанова НБУ набуває чинності з 21 серпня і діє до 21 листопада 2014 року.

Нагадаємо, Нацбанк з 21 серпня на 3 місяці для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами - резидентами України до 100% з 50%, що діяли до 20 серпня.