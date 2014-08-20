Шеремета не подавав у відставку, але "образився та пішов" - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела у Кабінеті міністрів України.

За інформацією джерела, Шеремета виступив на сьогоднішньому засіданні уряду проти призначення Валерія П'ятницького, та запропонував перенести розгляд цього питання на наступний тиждень, проте Арсеній Яценюк не підтримав ініціативу міністра.

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"В результаті питання призначення П'ятницького на посаду було винесене Яценюком на голосування і підтримано всіма членами Кабміну, крім міністра економіки", - стверджує джерело.

Шеремета, своєю чергою, ображено встав та пішов, але у відставку не подав, додає джерело.