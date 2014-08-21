Європарламент пропонує виключити рубль з міжнародного фінансового обігу

Європі необхідно приготувати профілактичні санкції щодо ключових сегментів економіки Росії і виключити рубль з міжнародного фінансового обігу, заявив заступник голови Європарламенту Ришард Чарнецький, передає «Газета.Ru».

Читайте такожРосія не витримала і скасувала санкції на деякі продукти з ЄС і США Виступаючи в Сеймі Польщі, Чарнецький сказав, що «російський рубль повинен перестати бути конвертованою валютою». За його словами, «рубль потрібно виключити з міжнародного фінансового обігу».

Читайте такожРосійська нафтова промисловість вже відчуває на собі ефект санкцій - ЗМІВін також висловив думку, що «щодо Росії слід підготувати заздалегідь профілактичні санкції і працювати на випередження».