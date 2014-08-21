Росія через страх перед новими санкціями Заходу шукає заміну системі платежів SWIFT

На тлі санкцій ЦБ Росії задумався про альтернативу міжнародній системі міжбанківських повідомлень SWIFT, яка зараз є основним операційним каналом для російського фінансового ринку, пише "КоммерсантЪ".

Нині практично всі валютні міжбанківські розрахунки, що використовують SWIFT, дозволяють іноземним банкам запитувати інформацію про клієнтів російських банків і, якщо отримані відомості не задовольняють, блокувати операції. За оцінками експертів, перехід на канал комунікації, недоступний для західного контролю, займе мінімум рік.

Читайте такожУ Росії стартував перехід на китайську платіжну систему Більшість опитаних співрозмовників "Ъ" сходяться на думці, що мова йде про створення альтернативи глобальній системі обміну міжбанківськими фінансовими повідомленнями SWIFT - на випадок відключення російських банків від неї. В ЦБ відмовилися від коментарів.

SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш ніж на $6 трлн, у ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій у 210 країнах. За статутом SWIFT в кожній країні співтовариства створюються група членів та група користувачів. В РФ їх об'єднує асоціація "РосСВИФТ".

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