Міністр економрозвитку Шеремета все ж таки подав у відставку

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета подав у відставку і його заява вже передана до Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

"Заява (про відставку - УНІАН) дійсно подана в Раду", - повідомили в прес-службі. У той же час в прес-службі відмовилися повідомити або прокоментувати причини відставки.

У прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі заявили, що коментувати відставку не будуть. Офіційну заяву зробить сам міністр на брифінгу, запланованому в Києві о 13.15.

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Раніше низка ЗМІ заявили про те, що на засіданні уряду, 20 серпня, Кабмін вирішив створити в Україні Інституту торгового представника, завдання якого - просувати і захищати інтереси українських товаровиробників, та призначити на цю посаду Валерія П'ятницького, який займає посаду урядового уповноваженого з питань євроінтеграції. Проте таке рішення виявилося неприйнятним для міністра Павла Шеремети. Це, як передбачається, і стало можливою причиною відставки міністра.