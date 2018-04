Bank of America оштрафовано на рекордні $17 млрд за шахрайство

Один з найбільших банків США Bank of America досяг остаточної домовленості з американським Міністерством юстиції про виплату рекордної компенсації в розмірі 17 млрд доларів за шахрайство з цінними паперами напередодні фінансової кризи, передає ПРАЙМ.

За словами джерел Associated Press, знайомих з ходом переговорів, офіційно про угоду буде оголошено не раніше, ніж в четвер, 21 серпня, вдень за місцевим часом. Bank of America передасть 10 млрд безпосередньо Мін'юсту, а решту коштів витратить на надання різних фінансових послаблень жителям США, які намагаються придбати житло в іпотеку.

Дана компенсація стане найбільшою з тих, які виплачувала владі США якась компанія в обмін на відмову від претензій у досудовому порядку. Міністерство юстиції, а також офіційні представники банку відмовилися від коментарів у зв'язку з повідомленнями про майбутню угоду.

Влада США впевнена, що Bank of America, а також ряд інших великих банків, під час світової фінансової кризи занижували оцінки ризиків по цінних паперах, які були в підсумку продані американським іпотечним компаніям Fannie Mae і Freddie Mac, в даний час тісно пов'язаним з урядом. Це призвело до того, що останні понесли значні збитки.

В кінці липня суд у нью-йоркському районі Манхеттен зобов'язав Bank of America виплатити 1,27 млрд доларів в якості штрафу за порушення при продажу цінних паперів, забезпечених іпотечними кредитами, які випустила компанія Countrywide Financial. Їх Bank of America отримав у 2008 році.

Тепер же Мін'юст США намагається домогтися від Bank of America компенсації збитків, понесених Fannie Mae і Freddie Mac, а також коштів, витрачених американськими платниками податків на їх підтримку в роки кризи.

США досі не стягували з окремого банку більше 13 млрд доларів відповідно до позасудової домовленості. Таку суму у листопаді 2013 року погодився виплатити американському Мін'юсту банк JP Morgan Chase в обмін на припинення більшої частини розслідувань, які американські регулюючі органи вели відносно нього у зв'язку з підозрами в незаконних операціях з цінними паперами.