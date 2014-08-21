Долар на відкритті міжбанку подорожчав до 13,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 13,0000/13,5000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту становили - 0,3576/0,3718.

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Котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 17,2400/17,9070. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3262/64 (середа - 1,3304/06).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,1000/13,3000, до 12:00 звузився спред 13,1500/13,2500. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,3000/13,4000.