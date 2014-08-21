Шеремета пояснив причину своєї відставки

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив журналістам у ході конференції з податкового реформування.

При цьому міністр уточнив, що він не згоден не з кандидатурою П’ятницького, а з тим, що його призначення на посаду торгового представника в ранзі заступника міністра відбулося без узгодження з ним.

"Мене не влаштував сам принцип призначення заступника міністра. Це порушення постанови 298 пункту 7 про те, що міністр вносить кандидатури заступників", - зазначив Шеремета.

«Я не планував демаршу, я планував відпустку. На моє глибоке переконання, заступника призначає керівник, а не керівник керівника», - пояснив він свою позицію

Як повідомляв УНІАН, у середу 20 серпня пізно ввечері стало відомо, що міністр Шеремета подав у відставку.

Цього дня Кабмін прийняв рішення про створення в Україні Інституту торгового представника, завдання якого - просувати і захищати інтереси українських товаровиробників. За інформацією ряду ЗМІ, на цю посаду було призначено Валерія П’ятницького, який займає посаду урядового уповноваженого з питань євроінтеграції. Проте проти цієї кандидатури виступив міністр Шеремета.

Офіційно про відставку Шеремета прес-служба уряду підтвердила тільки вранці у четвер.

Незабаром про відставку написав і сам міністр Павло Шеремета в соціальній сторінці Facebook: «Так. Замість того, щоб далі воювати з системою, вирішив зосередитися на роботі із завтрашніми людьми, які створять завтрашню систему».

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Прес-служба самого міністра вирішила до кінця зберігати інтригу і не підтверджує відставку, зазначивши, що міністр зробить заяву на брифінгу у четвер.

Відставку міністра приймає Верховна Рада.